Jedan od osumnjičenih za ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija uhićen je u utorak na aerodromu Roissy kod Pariza pri ukrcaju na let za Rijad, izjavili su policijski i pravosudni izvori.

Uhićenje se dogodilo nekoliko dana nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao u Saudijskoj Arabiji s najmoćnijim čovjekom kraljevine, princom Mohammedom bin Salmanom kao prvi zapadni čelnik koji je posjetio zaljevsku monarhiju od ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija.

"Pozdravljam uhićenje jednog od Jamalovih ubojica danas u Francuskoj", napisala je na Twitteru njegova zaručnica Hatice Cengiz. "Francuska bi mu trebala suditi za njegov zločin ili ga izručiti nekoj zemlji koja je sposobna i spremna istinski istražiti i njega i osobu koja mu je naredila da ubije Jamala".

Khashoggi, kritičar princa Mohammeda, posljednji put bio je viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. listopada 2018. Turski dužnosnici vjeruju da je njegovo tijelo raskomadano i izneseno iz konzulata. Ostaci mu još nisu pronađeni.

Policijski izvor je muškarca uhićenog u utorak imenovao kao Khaleda Aedha Al-Otaibija, bivšeg pripadnika kraljevske garde Saudijske Arabije.

Uhićen je na temelju naloga koji je Turska izdala 2019., a francuski tužitelji pokrenut će postupak za izručenje toj zemlji.

Organizacije za ljudska prava pozdravile uhićenje osumnjičenog za ubojstvo novinara

Organizacije za ljudska prava i zaštitu novinara pozdravile su uhićenje Saudijca osumnjičenog za ubojstvo novinara disidenta čija zaručnica poziva francusko pravosuđe da otvori proces, no službeni Rijad tvrdi da je riječ o zamjeni identiteta.

Agnes Callamard, šefica Amnesty Internationala koji je vodio UN-ovu istragu ubojstva Jamala Khashoggija, rekla je u utorak da bi uhićenje osumnjičenog u Parizu mogla biti prekretnica u tome slučaju.

"Ako je to doista osoba koja je u mome izvještaju i na različitim crnim listama, to znači da je u to vrijeme bio u konzulatu (gdje je Khashoggi ubijen)", napisala je na Twitteru.

No, službeni Rijad je priopćio da se radi o "zamjeni identiteta" i da svi osuđeni za ubojstvo služe kaznu u Saudijskoj Arabiji.

Reporteri bez granica (RSF), novinarska organizacija sa sjedište u Parizu najavila je da će poduzeti zakonite korake kako bi zatražila istragu francuskog suca protiv privedenog Saudijca pod sumnjom da je povezan s ubojstvom Jamala Khashoggija.