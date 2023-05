Četrdesetosmogodišnja žena preživjela je pet dana izgubljena u australskoj divljini. Policija navodi da je preživjela na lizalicama i boci vina.

Lillian Ip je u prošlu nedjelju krenula na ono što je trebalo biti kratko putovanje. Putovala je kroz gusto grmlje u državi Victorija.

Negdje je pogrešno skrenula i našla se na području s visokim grmljem. Njezino vozilo je zapelo u blatu. Iako inače ne pije, u autu je imala samo bocu vina koju je planirala pokloniti svojoj majci.

Nakon pet dana, otkrile su je hitne službe koje su je tražile iz zraka.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.



Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.



🔗 https://t.co/dgjOkkgdY0 pic.twitter.com/DwbaJHLUMn