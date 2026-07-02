Dječak kamionetom naletio na redovnike na hodočašću, osmero mrtvih

Na skupinu redovnika koji su pješačili na hodočašću na sjeveroistoku Tajlanda naletio je kamionet kojim je upravljao jedanaestogodišnji dječak, a u nesreći je poginulo osmero ljudi.

Na hodočašću je sudjelovalo ukupno 35 redovnika iz pokrajine Mukdahan, smještene oko 600 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Bangkoka.

Prema riječima guvernera Mukdahana Worrayana Boonnarata, petorica redovnika poginula su na mjestu nesreće, dok su trojica preminula u bolnici. Četrnaest osoba je hospitalizirano, od kojih se četiri nalaze u kritičnom stanju. Otprilike 30 minuta prije nesreće skupina je započela pješačenje dugo 260 kilometara prema pokrajini Ubon Ratchathani.

Na Tailândia uma peregrinação religiosa terminou em tragédia em Mukdahan. Um grupo de 35 monges foi atropelado por um carro dirigido por uma criança de apenas 11 anos. Cinco das vítimas morreram na hora e três não resistiram aos ferimentos no hospital. pic.twitter.com/qUTVrfq0wt — Julio Freiress 🇧🇷 (@JFreiress_) July 2, 2026

Lokalna spasilačka skupina "Ruam Jai Mukdahan Rescue Association" objavila je snimku nadzorne kamere koja prikazuje kako hodaju u koloni uz rub ceste prije nego što je kamion naletio na njih. Dječak se trenutačno nalazi u pritvoru gdje će biti ispitan nakon dolaska državnih službenika nadležnih za zaštitu djece, javila je lokalna policija.

Redovnici su policiji rekli kako su vidjeli vozilo koje krivuda prije nego što je sletjelo s ceste i udarilo u skupinu.