Orban se susreo s Trumpom pa objavio fotografiju i napisao: "On će to riješiti!"

Donald Trump sastao se s Viktorom Orbanom na Floridi u četvrtak navečer, samo nekoliko tjedana nakon što se mađarski premijer sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njegov posjet Mar-a-Lagu u Palm Beachu posljednji je u nizu sastanaka između njih dvojice.

Orban je javno podržao Trumpovu kandidaturu za ponovni izbor i nedavno je rekao da postoji vrlo, vrlo velika šansa da predsjednik Joe Biden izgubi izbore, piše BBC.

U tvitu, Orban je nazvao posjet "mirovnom misijom 5.0", dodavši:

"Razgovarali smo o načinima za mir. Dobra vijest dana - on će to riješiti!"

Mađarski čelnik često je kritiziran u Europi zbog svojih proruskih stavova, ali je i dalje popularan među Trumpovim pristašama i američkim konzervativcima.Također se nedavno susreo s kineskim Xi Jinpingom i Volodimirom Zelenskim u samoopisanoj "mirovnoj" inicijativi.

U srijedu su ruski mediji pisali da su takve inicijative uzaludne, ali su dodale da bi Viktor Orban mogao proslijediti podatke koje je prikupio Trumpovom timu.

