Mađarska će ipak popustiti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i spremna je plaćati ruski plin u rubljima. Mađarski predsjednik otkrio je sadržaj telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom.

Mađarski premijer Viktor Orban otkrio je sadržaj telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rekao je da je dugo razgovarao s ruskim predsjednikom i da ga je zamolio da proglasi primirje u Ukrajini.

Putina je pozvao na mirovne pregovore u Mađarskoj, koji će se održati s ukrajinskim i francuskim predsjednikom. Rekao je da je Putinov odgovor bio pozitivan, ali i da je Putin rekao da će imati 'neke uvjete'.

Orbanov glasnogovornik na Twitteru je objavio kako Mađarska nema problem s plaćanjem ruskog plina rubljima.

"Nemam problema s plaćanjem u rubljima. Ako Rusi to od nas zatraže, plaćat ćemo u rubljima", rekao je Orban, a na Twitteru objavio njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs.

