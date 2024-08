Nakon najtoplijeg razdoblja u godini dijelove Njemačke s utorka na srijedu pogodile su oluje s kišom i tučom. Najviše su pogođene regije Sjeverna Rajna-Vestfalija, Donja Saska i Baden-Württemberg.

Glasnogovornik njemačke policije rekao je da su pod vodom bili brojni podrumi, kao i ulice i podvožnjaci, u kojima se skupilo i do pola metra vode, piše Fenix Magazin.

Torrential torrents are now hitting the city center of Gondelsheim, a municipality in the northern Karlsruhe district in Baden-Württemberg. #Germany 🇩🇪 now 🚨 8-14-2024 #Germany #floods@Arab_Storms pic.twitter.com/AMnSoGJ5no