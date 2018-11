U finskom Helsinkiju traje dvodnevno okupljanje Europskih pučana. Ta politička grupacija odlučuje tko će biti njezin glavni kandidat na izborima za Europski parlament u svibnju sljedeće godine. U tijeku je debata dvojice kandidata - Nijemca Manfreda Vebera i Finca Aleksandra Stuba. Na kongresu sudjeluju i članovi HDZ-a predvođeni s premijerom Plenkovićem.

"Ključno pitanje je kako odgovoriti na populizam i ekstremizam u Europi. Za mene je odgovor da se moramo ponovno povezati s ljudima, poslušati što ih brine, zainteresirati se za njihove strahove i onda pružiti pravi odgovor. Ako Europa to učini, onda možemo pronaći recept protiv populista", rekao je kandidat EPP-a iz Njemačke, Manfred Weber.

U istom je tonu Alexander Stubb, kandidat EPP-a iz Finske rekao kako "Ne trebamo kriviti ljude koji glasuju za populiste. Trebamo pogledati sebe u ogledalo i zapitati se gdje smo pogriješili 2008. i 2015. Kada riješimo te probleme, onda možemo pridobiti srca i umove mnogih ljudi."

Reporterka Ivana Petrović javila se za Dnevnik Nove TV iz Helsinkija sa analizom stava premijera Plenkovića.

"HDZ čvrsto stoji uz Manfreda Webbera, šefa njemačke pučke grupacije jer, kako tvrde iz HDZ-a, on jamči zadržavanje vrijednosti europskih pučana dok bi se sa Fincem Stubbom to malo pokrenulo u lijevo. To opravdanje ne drži vodu jer gospodin Weber ima čvrstu podršku Angele Merkel, a upravo je njena politika europske pučane okrenula u lijevo. Ona je bila dosta filoliberalna", rekla je Petrović u javljanju uživo.

Objasnila je i kako smatra da se HDZ za odluku o podršci Webera odlučio ranije. Dobro ga poznaju i sigurni su u njega. Bude li izabran, a po svoj prilici hoće, on će biti glavni kandidat za predsjednika Europske komisije koji u ranijem mandatu nije bio ministar ni predsjednik vlade.

"U sva četiri mandata prije Weberovog, ako se to sutra potvrdi, su šefovi Komisije bili bivši predsjednici vlada svojih zemalja", kaže Petrović.

Alex Stubb, mladi i drugačiji političar, Finac, koji je prema mišljenju Ivane Petrović apsolutno dominirao debatom, je jasan i artikuliran, financijaš i čelnik Europske incesticijske banke. No on očito nema prednost nad Weberom.

"Žalim što EPP nema snage za svog čelnika izabrati Finca. Bio bi to jedan novi vjetar koji bi zapuhao u tom velikoj sožernoj pučkoj grupaciji u Europskom parlamentu", za kraj je rekla Ivana Petrović iz Helsinkija.

