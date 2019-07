Guverner Havaja u petak je proglasio izvanredno stanje na otoku Mauiu, gdje se vatrogasci bore s požarom zbog kojeg je evakuirano više tisuća ljudi dok ogromni oblaci dima natkrivaju obližnje plaže.

Iako je većini evakuiranih kasnije dopušten povratak, požar se više nego utrostručio te se proširio na površinu veličine 3642 hektara, na kojoj su se većinom nalazila polja šećerne trske i žbunje.

"Proglašavam izvanredno stanje na našem Valley Isleu (Maui) s ciljem implementiranja mjera upravljanja u hitnim slučajevima kako je dopušteno zakonom", rekao je guverner Havaja David Ige. Na Twitteru je napisao kako se radi o području na kojemu se događa katastrofa.

#MauiFire I'm declaring our Valley Isle a disaster area, implementing the emergency management functions as allowed by law. The emergency proclamation authorizes the expenditure of state monies as appropriated to support speedy and efficient relief efforts https://t.co/MfZQRJGIOY pic.twitter.com/Yc8szXG2Sq