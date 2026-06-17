Britanski umirovljenici opisali susret s ruskom fregatom koja je ispalila hice upozorenja: "Nestvarno..."

Bračni par iz Velike Britanije našao se usred pomorskog incidenta nakon susreta s ruskom fregatom u La Mancheu.

Rusi tvrde da se jedrilica opasno približavala fregati, no supružnici kažu da nikakve opasnosti od nesreće nije bilo. Umirovljenici su za BBC opisali "nestvaran susret".

Jane i Alan Kelvey plovili su u utorak ujutro oko 37 kilometara od obale otoka Wight kada su se približili ruskoj fregati Admiral Grigorovič. Kelvey je rekla da je posada fregate prvo pet puta zatrubila.

"To znači: 'Jeste li nas vidjeli?' Odmah smo skrenuli dva stupnja ulijevo kako bi posada vidjela da smo namjerno promijenili smjer i da smo ih uočili. Minutu kasnije ponovno se oglasila sirena, a zatim su odjeknuli pucnjevi. Vjerujemo da su to bili hici upozorenja ispaljeni u zrak", rekla je.

Rusko ministarstvo obrane ranije je priopćilo da je posada fregate pucala ispred kursa jedrilice nakon što se ona opasno približila brodu.

Tvrde da je posada prethodno bezuspješno pokušavala uspostaviti radio-vezu s jedrilicom te da je ispalila signalne rakete upozorenja. Dodali su da su mornari postupali u skladu s međunarodnim pravilima plovidbe.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da ruski brod nije gađao jedrilicu, već je hicima upozorenja pokušao spriječiti mogući sudar.

Jane Kelvey to odbacuje. "Sigurno nismo bili na putanji sudara. Za nas to nije bio nikakav incident sve dok nije počela pucnjava", rekla je.

Dodala je da je uporaba vatrenog oružja bila potpuno nepotrebna te da je događaj prijavila kao opasnost za plovidbu, što je, kako kaže, standardna procedura.

Incident se dogodio izvan britanskih teritorijalnih voda, a britanske vlasti izvijestile su da su od posade jedrilice zaprimile dojavu kako je ruski brod ispalio hice upozorenja s udaljenosti od oko 457 metara.

BBC navodi da je mala jedrilica bez motora zbog magle počela plutati prema ruskom brodu nakon isplovljavanja iz Velike Britanije.

Britanski dužnosnici vjeruju da je ruska posada pokušavala signalizirati kako se jedrilica kreće nošena strujom i vjetrom, a ne vlastitim pogonom, zbog čega je teže mijenjati smjer te postoji veći rizik od sudara.

Na mjesto događaja upućen je čamac britanskog ophodnog broda kako bi prikupio informacije i provjerio sigurnost posade.

Umirovljenici su rekli da se nisu uplašili nakon pucnjave. Jane Kelvey kroz šalu je rekla da se samo sagnula i navukla platneni pokrov preko glave "radi zaštite", dok je njezin suprug nastavio upravljati jedrilicom.

Incident se dogodio svega nekoliko dana nakon što su britanski marinci u La Mancheu presreli tanker iz ruske flote u sjeni koji je prevozio naftu pod sankcijama.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da ta dva događaja nisu povezana.

Ruski ratni brodovi redovito prolaze La Mancheom u međunarodnim vodama, a njihove kretnje rutinski prate plovila Kraljevske mornarice. Fregatu Admiral Grigorovič posljednjih je dana pratila britanska ophodna brodica.

Prema navodima BBC-ja, koji se poziva na izvor iz NATO-a, Moskva je toj fregati dala zadaću pratnje brodova iz ruske flote u sjeni kroz La Manche. Vjeruje se da se brod već dulje vrijeme nalazi u tom području te da ga opskrbljuje pomoćni brod PM-82.

Satelitske snimke koje je pregledao BBC pokazuju da se PM-82 posljednjih mjeseci kretao između La Manchea i Sjevernog mora.

Prema procjenama NATO-a, taj je brod Admiral Grigoroviču dopremao hranu, vodu i druge potrepštine, što mu je omogućilo dugotrajan boravak na moru i pratnju ruskih konvoja kroz kanal.

Iako britansko ministarstvo obrane smatra da dva događaja nisu povezana, incident se dogodio u trenutku pojačanih napetosti između Londona i Moskve te je zato privukao dodatnu pozornost.