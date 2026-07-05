Vatrena neman na Mediteranu: "U tri je dana prešla 35 kilometara"

Portugalski vatrogasci uspjeli su lokalizirati oko 80 posto velikog šumskog požara koji je u tri dana opustošio najmanje 13.000 hektara, priopćila je u nedjelju ujutro civilna zaštita.

"Situacija se razvija u dobrom smjeru”, rekao je agenciji France Presse Jose Costa, dežurni časnik zapovjedništva civilne zaštite.

On je naglasio da je riječ o požaru velikog opsega jer je vatra prešla već 35 kilometara od točke izbijanja požara. Dodao je da još ima nekoliko izazovnih točaka, no da je veći dio požara lokaliziran.

Protiv vatre koja je izbila u četvrtak u općini Vouzela u okrugu Viseu borilo se 400 vatrogasnih vozila, dva kanadera i četiri helikoptera te ukupno 1200 vatrogasaca.

Portugal je u petak aktivirao europski mehanizam civilne zaštite kako bi osigurao dodatna pojačanja.

Španjolska je dan kasnije poslala vojni kontingent od stotinjak pripadnika i jedan kanader. Italija je poslala još dva protupožarna zrakoplova koji bi trebali sudjelovati u nedjeljnim operacijama, izvijestila je portugalska civilna zaštita.

Portugal, od srijede pogođen intenzivnim toplinskim valom, suočen je s prvim velikim ljetnim požarima koji su već ozlijedili najmanje devet osoba, od kojih dvoje teško.

U nedjelju je šest regija u središtu i na jugu zemlje i dalje bilo pod crvenim upozorenjem zbog visokih temperatura koje bi mogle premašiti 40 stupnjeva.

Portugal se svake godine bori protiv velikih šumskih požara, od kojih su najgori bili oni 2017. koji su odnijeli nekoliko stotina života. Najzapadnija država Europe prošle je godine zabilježila svoje najtoplije ljeto od 1931. godine, piše France Presse.

Vatra hara i Francuskom

U subotu navečer izbio je novi požar u teško dostupnoj regiji Pirineja koji je već opustošio tisuću hektara.

Vremenski uvjeti tamo znatno otežavaju gašenje zbog najavljenih najavljeni vjetrova s brzinom do 50 km/h, uz iznimno nisku razinu vlage i temperature koje bi ponovno mogle narasti do 38 stupnjeva.