Obrat u slučaju Ane Knežević? Stigli rezultati DNK analize, bacili su novo svjetlo na cijeli slučaj

Tim obrane srpskog državljanina Davida Kneževića (36) koji je optužen za otmicu supruge Ane Knežević (40), izjavio je pred sudom u Miamiju da su tužitelji i FBI obmanuli suca pričama o nasilnom sukobu para u njezinu stanu u Madridu, navodeći da dokazi koji su stigli pokazuju da u stanu nisu pronađeni tragovi krvi, kako su to tvrdile američke i španjolske vlasti.

Odvjetnik Davida Kneževića, koji je u pritvoru od uhićenja u svibnju, na ročištu za ponovno ispitivanje odluke je li neophodno da bude iza rešetaka naveli su da odsustvo forenzičkih dokaza koji pokazuju bilo kakvu borbu između para prije njezina nestanka potkopava tvrdnju tužiteljstva i trebalo bi otvoriti put suprugu da bude pušten iz pritvora.

Odvjetnici su otkrili da se u izvještaju španjolske nacionalne policije od 24. srpnja zaključuje da uzorci uzeti iz stana nisu krv.

Knežević se optužnicom tereti za otmicu supruge, ali ne i za ubojstvo jer njezino tijelo nije pronađeno do današnjeg dana i ona se vodi kao nestala. Sumnja se da je Knežević u Srbiji unajmio automobil, odvezao se do Madrida, došao do stana supruge od koje se razvodio, oteo je i njezino tijelo iznio u kovčegu.

Sudac Edwin G. Torres, koji je u svibnju poslije uhićenja Kneževiću odredio pritvor zbog opasnosti od bijega, najavio je da će poslije saslušanja razmotriti sve nove okolnosti i donijeti odluku, koja bi trebala biti poznata sljedećeg tjedna.

Slažem se s obranom da su neki od njihovih dokaza osporivi, rekao je sudac na kraju saslušanja, ističući odsustvo krvi kao dokaza.

Međutim, naveo je da s druge strane veliku snagu ima drugi dokaz - videosnimka na kojoj se vidi kako Knežević kupuje materijal poput ljepljive trake i boje u spreju u madridskoj trgovini, koji su najvjerojatnije korišteni za ulazak u Anin stan, otmicu i za pokušaj da se prekine snimanje nadzornih kamera.

Pročitajte i ovo intervenirala specijalna jedinica VIDEO Policija ubila Srbina koji se zabarikadirao u stanu i pucao: Sedmero ljudi ozlijeđeno

Pročitajte i ovo Masovni udari Tajni dokumenti otkrili mogućnost velike eskalacije rata: Ruska mornarica spremna za napad na Europu, imaju moćno oružje

Pročitajte i ovo Dva mrtva Sedam tisuća zaraženih u susjedstvu: Opasna bolest nezaustavljivo se širi