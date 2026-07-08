Objavljene fotografije svjetskih lidera u Ankari, pogledajte gdje je stao Milanović

U Ankari se u utorak i srijedu održava NATO samit, a u utorak navečer je održana svečana večera za šefove država i vlada i njihove supružnike. Na večeri je bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je u Ankaru došao bez supruge.

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti da su u prvom redu, među ostalima, domaćin prijema, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sa suprugom, američki predsjednik Donald Trump, njemački kancelar Friedrich Merz, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Iza njih su stajali drugi svjetski čelnici, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, dok je hrvatski predsjednik stajao u gornjem lijevom uglu, blizu svog dobrog prijatelja, albanskog predsjednika Edija Rame i češkog premijera Andreja Babiša.

Na objavljenim fotografijama vidi se i da francuski predsjednik i dalje nosi sunčane naočale, što iz njegova ureda objašnjavaju time da ima problema s očima.

Svečani prijem u Ankari Foto: NATO

Donald Trump i Mark Rutte Foto: NATO

Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Mark Rutte Foto: NATO