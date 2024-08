Objavljena analiza strašne nesreće u Brazilu: Avion je padao 4000 metara brzinom od 440 km/h

Dan nakon avionske nesreće u Brazilu u kojoj je život izgubila 61 osoba, 57 putnika i četiri člana posade, objavljene su analize cijelog incidenta, a brazilski mediji izvijestili su detalje samog leta – od polijetanja do kobnog trenutka.

Prema pisanju brazilskog medija Globo, avion je poletio u 11:46 sati i let je nesmetano nastavljen do 12:20 sati. Nakon 24 minute, avion se dizao sve dok u 12:23 nije dostigao 5000 metara nadmorske visine Na toj visini avion je nastavio let sve do 13:21 kada je počeo gubiti visinu.

"U tom trenutku letjelica je napravila oštar zaokret. Padala je oko 4000 metara. Brzina ovog pada iznosila je 440 km/h", piše Globo.

Kao što je i ranije objavljeno, spiralni pad koji je bio vidljiv na snimcima sugerira na prekid rada motora, što se može dogoditi zbog formiranja leda na krilima, što je na ovoj ruti bilo moguće.

Kada je riječ o samoj letjelici, Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo izvijestila je daje riječ o avionu ATR-72-500 kompanije Voepass. Avion proizvodi francuski ATR, jedan od najvećih proizvođača aviona u svijetu.

Dokumentacija letjelice je bila ažurirana i svi članovi posade su imali važeće dozvole. Prema proizvođaču, ATR-72-500 može letjeti maksimalnom brzinom od 511 km/h. Model je dugačak 27 metara uz domet leta od 1324 kilometra. Maksimalna težina koju avion može nositi u službi je sedam tisuća kilograma.

Uzevši u obzir moguće formiranje leda koje je moglo utjecati na nesreću, oglasili su se i meteorolozi koji su rekli daa je na mjestu nesreće formirano tzv. područje nestabilnosti te da je postojala šansa od 35 posto za formiranje leda.