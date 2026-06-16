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Trumpov dogovor s Iranom je povijesni fijasko i jedan od najvećih strateških poraza u povijesti SAD-a

Piše D. Z., 16. lipnja 2026. @ 09:55 komentari
Donald Trump - 3
Donald Trump - 3 Foto: Afp
SAD i Iran postigli su sporazum o prekidu vatre i otvaranju strateški ključnog Hormuškog tjesnaca. Ipak, ovaj dogovor predstavlja prešutno priznanje strateškog poraza administracije Donalda Trumpa, koja u skupom sukobu nije uspjela ostvariti gotovo nijedan od svojih proklamiranih ratnih ciljeva.
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