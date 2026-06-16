Trumpov dogovor s Iranom je povijesni fijasko i jedan od najvećih strateških poraza u povijesti SAD-a

Rat koji su pokrenuli Donald Trump i Benjamin Netanyahu koštao je procijenjenih 30 milijardi dolara, odnio tisuće života i uništio stotine milijuna dolara vrijednu američku vojnu opremu.

Na koncu, ovo otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon mirovnog sporazuma ne predstavlja nikakvo postignuće, već samo povratak na stanje prije rata (status quo ante bellum) jer je tjesnac bio otvoren i prije nego što je Trump započeo sukob.

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Sky News u svojoj analizi stoga donosi pet ključnih točaka koje dokazuju potpuni neuspjeh Trumpovih ciljeva.

Pet velikih NE za američku administraciju

Nuklearni program nije uništen: Sudbina iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija tek će se raspravljati u idućim tjednima. Iran je zadržao uranij, a program obogaćivanja daleko je od uništenja i može se ponovno pokrenuti. Režim u Teheranu nije promijenjen: Iako su ajatolah Hamenei i niz vrhovnih zapovjednika ubijeni u napadima, na njihova su mjesta došle još tvrdolinijaške struje koje uopće nisu raspoložene za kompromise sa Zapadom. Narodni ustanak je ugušen: Umjesto da pomogne iranskom narodu koji se pobunio protiv vlasti, ovaj je rat zapravo učvrstio i ojačao iransko vodstvo, posebno jer će sporazum vjerojatno donijeti i ukidanje sankcija. Balistički arsenal je netaknut: Iako je američki "tajnik za rat" bombastično tvrdio da je iranski arsenal neutraliziran, procjene američkih obavještajnih službi govore da je čak 70 posto iranskih projektila i dalje potpuno operativno. Regionalni saveznici (posrednici) nisu obuzdani: Iranske regionalne paravojne skupine uopće nisu dio ovog privremenog sporazuma.

Trumpovi pristaše ističu kako je iranska konvencionalna vojska masivno degradirana, a njezina avijacija uništena. Ipak, analiza naglašava kako je Iran svjesno ukalkulirao te gubitke. Iranska mornarica ostala je netaknuta upravo tamo gdje je najvažnije – u Hormuškom tjesnacu.

Donald Trump - 1 Foto: Afp

Kontrolom nad Hormuzom, kroz koji prolazi petina svjetske opskrbe naftom, Teheran je stekao golemu polugu moći o kojoj je prije rata mogao samo sanjati. Upravo zbog te pozicije Iran će u diplomatskim pregovorima koji slijede vjerojatno biti još manje popustljiv.

Kako stvari stoje, sporazum ne postiže ništa od onoga što je postigao Obamin nuklearni sporazum iz 2015. Trump je optuživao Obamu da je Irancima dao milijarde, a u pregovorima koji slijede vjerojatno će na ovaj ili onaj način morati učiniti isto.

Trumpov izlaz iz nepopularnog rata

Za Donalda Trumpa ovaj je sporazum zapravo bio nužan "izlaz" iz veoma nepopularnog rata. Njime pokušava spriječiti globalni ekonomski slom zbog rasta cijena energenata, ali i spasiti političke šanse svoje Republikanske stranke uoči nadolazećih izbora za američki Kongres (midterm elections).

Postignuti memorandum ne nudi nikakva dugoročna rješenja jer su u konačnici sve ključne, neriješene i bolne točke samo odgođene za idućih 60 dana primirja.

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Napad na Iran pokazao se kao masovna pogreška koja je skupo stajala američki ugled u svijetu. Budući da Iran sada kontrolira tjesnac kroz koji prolazi petina svjetske opskrbe naftom, imat će golemu prednost u teškim diplomatskim pregovorima koji slijede. Zbog toga će ovaj rat vjerojatno ući u povijest kao jedna od najvećih strateških pogrešaka Sjedinjenih Američkih Država.