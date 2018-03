Skupina znanstvenika izjavila je kako su otkrili novi prostor ispunjen tekućinom unutar ljudskog tkiva koji bi mogao biti njegov najveći organ. Nazvan "intersticij", taj prostor ispunjen tekućinom nalazi se posvuda po tijelu - ispod kože te između organa. Taj tzv. organ okružuje arterije, mišiće, probavni i mokraćni trakt, i to u sloju koji se dugo smatrao vezivnim tkivom.

Intersticij se već desetljećima skrivao očima znanstvenika, a pronađen je sasvim slučajno, objasnili su znanstvenici u istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports. 2015. godine endoskopi Petros Benias i David Carr-Locke, koji su tada radili u medicinskom centru Mount Sinai Beth Israel Medical Center u New Yorku, istraživali su pacijentov žučni kanal zbog sumnji u prve znakove raka i koristili su novu tehnologiju nazvanu konfokalna laserska endomikroskopija koja omogućuje detaljno istraživanje živog tkiva.



Zbog toga je endoskop bio opremljen malenom kamerom koja može funkcionirati kao mikroskop i snimati što se događa unutar ljudskog tijela. I tako su umjesto dobro poznatog gustog vezivnog tkiva vidjeli šupljine koje do tada nisu bile poznate ljudskoj anatomiji. Pozvali su u pomoć patologa Neila Theisa, suradnika u bolnici Mount Sinai.



"Vidjeli smo sloj žučnog kanala i otvoreni ispunjeni fluidni prostor koji je podržavao kolagenski sloj", izjavio je u utorak Theise koji sada radi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u New Yorku.

Tekućina bogata proteinima

Džepovi tekućine okruženi su mrežom kolagena isprepletenog fleksibilnim proteinom koji se zove elastin. Istraživački tim shvatio je da je intersticij pronađen jer su gledali živo umjesto mrtvog tkiva koje se inače koristi u konvencionalnom medicinskom proučavanju. Naime, tradicionalno u istraživanju znanstvenici koriste tkivo koje se kemijski tretira isušivanjem tekućine, čime se intersticij uništava.



"Kolagen je postavljen u slojevima jedan iznad drugoga pa to izgleda kao zid kolagena", objašnjava Theise. Pozadina otkrića ovog novog organa zapravo je poruka kako stari misteriji napokon mogu biti riješeni. Primjerice, znanstvenici su oduvijek znali kako 20 posto tjelesnih tekućina nedostaje u ukupnom broju krvi, limfe, seruma i ostalih tekućina. Theise tvrdi kako se upravo taj "gubitak" nalazi u intersticiju i iznosi oko 10 litara tekućine unutar ljudskog tijela. Jedna od glavnih funkcija ovog novootkrivenog organa, smatraju znanstvenici, jest da apsorbira šok, štiteći tako pokretne dijelove tijela.



"Izgleda točno kao apsorberi. Postoje te strukture koje fleksibilno sadrže tekućinu i mogu se komprimirati, a zatim ponovno napuniti", objasnio je Theise.



Ova tekućina je bogata proteinima koje ispušta u limfni sustav, mrežu plovila koja "nose" limfu, tekućinu koja sadrži bijela krvna zrnca koja nas štite od bolesti. Ovo bi moglo objasniti kako međusobno povezane tekućine šire stanice raka kroz ljudsko tijelo, a moglo bi i pomoći znanstvenicima u borbi protiv bolesti. "Bolje razumijevanje intersticija moglo bi u budućnosti pomoći u usporavanju ili sprječavanju metastaziranja, a mogućnosti su beskonačne za različite područja", zaljučio je Theise.