Novi manji potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: "Blago je zaljuljalo"

EMSC javlja o potresu u BiH, 29 kilometara jugoistočno od Mostara, po lokalnom vremenu u 11:48.

Potres je bio jačine od 2,6 prema Richteru, javlja EMSC.

"Blago je zaljuljalo", "Malo se osjetilo", "Lagano", neki su od komentara na stranici EMSC.

Na stranicama EMSC-a su i komentari stanovnika Mokošice. "Lagano", "Malo se osjetilo", pišu.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.6 || 29 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) || 4 min ago (local time 11:48:48). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/UOf3U9N0Y3