VIDEO Novi incident na moru: Zbog opasnih manevara kineski ophodni brod sudario se s filipinskim

Zbog opasnih manevara blokade, brod 5203 kineske obalne straže sudario se s opskrbnim brodom koji je pod ugovorom s filipinskim oružanim snagama u Spratleysu, oko 25 km od atola Second Thomas Shoal, gdje je stacionirana filipinska mornarica, rekla je vladina radna skupina.

U drugom incidentu, na brod filipinske obalne straže koji je pratio misiju opskrbe "naletio" je "brod kineske pomorske policije", kako ga opisuju operativne snage.

Videos released by the Armed Forces of the Philippines show a Chinese coast guard vessel hitting a Philippine supply boat that’s on the way to the Second Thomas Shoal in the South China Sea. A Chinese maritime militia vessel also touched a Philippine coast guard ship, as shown in… pic.twitter.com/W5pLKAxBox