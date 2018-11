Meksiko bi trebao deportirati sve migrante koji pokušavaju ući u Sjedinjene Američke države, poručio je na svom Twitter profilu američki predsjednik Donald Trump.

Trump je kazao kako su mnogi migranti iz Hondurasa koji se pokušavaju domoći SAD-a „hladnokrvni kriminalci“ te da će ako je potrebno trajno zatvoriti američku granicu.

„Meksiko bi migrante koji mašu zastavama, među kojima su mnogi hladnokrvni ubojice trebao deportirati u zemlje iz kojih dolaze. Pošaljite ih kući avionom, busom ili kako god želite, ali oni NE DOLAZE u SAD. Ako treba, trajno ćemo zatvoriti granicu. Članovi Kongresa, financirajte gradnju zida“, napisao je Trump.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!