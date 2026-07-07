Nove optužbe protiv braće Tate: Terete ih da su zaradili više od milijun eura na prostituciji tinejdžerice

Andrew i Tristan Tate, mizogini influenceri, zaradili su više od milijun funti, 1.17 milijuna eura, prostitucijom tinejdžerice u sklopu svog poslovanja s web-kamerama, tvrdi rumunjska policija.

Braća, koja žive u Rumunjskoj su suočena s nizom novih kaznenih optužbi rumunjske Uprave za istraživanje organiziranog kriminala i terorizma (DIICOT). Među njima su zastrašivanje svjedoka, nezakonita prodaja skupocjenih automobila, trgovina ljudima i pranje novca.

Andrew i Tristan Tate Foto: Getty Images via AFP

Andrew, 39-godišnji bivši svjetski prvak u kickboxingu, optužen je da je tada 17-godišnju djevojku manipulacijom naveo da radi za unosan pornografski posao braće u razdoblju od studenoga 2014. do prosinca 2021. godine. Navodno je bila stavljena pod kontrolu njegova mlađeg brata Tristana (37).

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On ju je seksualno iskorištavao tako što je kontrolirao njezin internetski račun za nastupe putem web-kamere i određivao joj financijske ciljeve koje je morala ostvariti, priopćio je DIICOT.

Optuženi za više kaznenih djela

Tristan je optužen da je između 2018. i rujna 2021. vrbovao još tri žene koristeći se lover boy metodom, tehnikom u kojoj se žrtvu obasipa skupocjenim darovima kako bi je se "emocionalno ucijenilo" i navelo na seksualni rad.

DIICOT tvrdi da je Tristan pokušao izvršiti pritisak na 11 svjedoka kako bi lagali ili u potpunosti povukli iskaze o navodnim kriminalnim aktivnostima braće, javlja The Telegraph.

Tristan Tate Foto: Afp

Andrew je, prema tvrdnjama tužitelja, također prijetnjama tužbama i "pretjerano visokim odštetnim zahtjevima" zastrašivao dvije navodne žrtve i još dvoje svjedoka kako bi ih naveo da povuku suradnju s policijom.

DIICOT tvrdi i da je između listopada 2023. i 2025. prodao pet luksuznih vozila kupcima i tvrtkama u Ujedinjenom Kraljevstvu, iako je znao da su automobili bili predmet naloga za zapljenu.

U Ujedinjenom Kraljevstvu tužitelji su braću Tate optužili za 21 kazneno djelo, uključujući silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima.

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Britansko Državno odvjetništvo (CPS) priopćilo je da se Andrew suočava s 10 optužbi povezanih s tri navodne žrtve, uključujući silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda, trgovinu ljudima i kontroliranje prostitucije radi stjecanja koristi. Njegov brat suočava se s 11 optužbi povezanih s jednom navodnom žrtvom, uključujući silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima.

Prije dva tjedna sudac Visokog suda odbacio je pravni zahtjev braće Tate kojim su pokušali prisiliti CPS da otkrije imena njihovih tužiteljica. Žrtve seksualnog nasilja imaju doživotno pravo na anonimnost, osim ako ga same odluče ukinuti.

Odbacuju sve optužbe

Rumunjske vlasti odlučile su da braća Tate mogu biti izručena Ujedinjenom Kraljevstvu tek nakon što se završe odvojeni postupci koji se protiv njih vode u Rumunjskoj.

Andrew se suočava i s odvojenim građanskim postupkom zbog optužbi za silovanje i seksualno nasilje nad četirima Britankama, koje tvrde da su se ta djela dogodila u Lutonu i Hitchinu između 2013. i 2015. godine.

Andrew Tate Foto: Afp

Andrew je odbacio te optužbe u građanskom postupku, opisavši ih kao "hrpu laži" i "grube izmišljotine" u pisanom odgovoru dostavljenom Visokom sudu u Londonu.

"Andrew i Tristan Tate kategorički odbacuju svaku optužbu sadržanu u mogućoj rumunjskoj optužnici, uključujući i sve nove optužbe. Ovo nije osuđujuća presuda niti sudski utvrđena činjenica. Riječ je o najnovijem nizu tvrdnji tužiteljstva, koje će sve biti odlučno osporavane pred rumunjskim sudovima", poručio je glasnogovornik braće.