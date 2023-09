Nova ruska taktika: Pogledajte kako su zaštitili strateške bombardere

Rusi su pokazali domišljatost u borbi protiv ukrajinskih dronova. Najnovije satelitske snimke zabilježile su neobičan prizor u zračnoj bazi Engels-2, koja se nalazi otprilike 700 km od granice s Ukrajinom.

Čini se da je najmanje jedan strateški bombarder Tupoljev Tu-95 prekriven automobilskim gumama kako bi ih zaštitili od napada.

Snimke je na platformi X, bivšem Twitteru objavio ukrajinski bloger Tatarigami_UA.

"Rusi su još jednom pokazali inovativnost. Ovo je satelitska snimka strateškog bombardera Tu-95 prekrivenog automobilskim gumama. Po njihovom mišljenju, to bi trebalo zaštititi strateške bombardere od bespilotnih letjelica", piše Tatarigami_UA.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf