Povratak moćne dinastije: Kći bivšeg predsjednika pobijedila na izborima, optužuju je za prevaru

Keiko Fujimori prisegnula je u utorak za predsjednicu Perua, postavši još jedna u nizu konzervativnih čelnika diljem Latinske Amerike koje su izabrali birači frustrirani kriminalom, slabim gospodarskim rastom i političkom nestabilnošću.

51-godišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija prva je izabrana žena na čelu Perua. Njezina pobjeda u drugom krugu predsjedničkih izbora u lipnju označila je povratak jedne od najutjecajnijih političkih dinastija, koja je također i predmet podjela među Peruancima, te je ostvarila svoj cilj nakon godina neuspjelih pokušaja.

"Preuzimam dužnost s čvrstoćom potrebnom za upravljanje, kao i s osjetljivošću potrebnom za osluškivanje i zacjeljivanje rana našeg naroda", rekla je Fujimori u svom prvom obraćanju kao predsjednica, pozivajući na pomirbu nakon tijesne izborne utrke obilježene optužbama za prijevaru.

"Moramo imati hrabrosti suočiti se s našom stvarnošću, bez anestezije, bez šminke i bez poluistina", rekla je.

Fujimori je tako postala deseta predsjednica Perua od 2016. godine, nakon burnog desetljeća u kojem nijedan vođa nije završio puni petogodišnji mandat. Njezinim se izborom Latinska Amerika dodatno pomaknula udesno, nakon niza nedavno izabranih čelnika koji zagovaraju bliže veze s SAD-om i strožu politiku prema kriminalu.

Fujimori je rekla da postoji "vrlo značajan prostor" za suradnju s vladom američkog predsjednika Donalda Trumpa i izrazila interes da se Peru pridruži Štitu Amerike, regionalnoj inicijativi koju je Trump predložio za borbu protiv transnacionalnog kriminala.

Washington je nakon nekoliko godina značajno pojačao napore kako bi produbio veze s Peruom, velikim proizvođačem bakra i ključnih minerala sa strateškim lukama na Pacifiku, u nastojanju da se suprotstavi utjecaju Kine u regiji. Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau prisustvovao je inauguraciji i sastao se s Fujimori u Limi prije ceremonije, što je objavio na X-u.

Fujimori je tijekom svog govora rekla da je Peru kakav preuzima "izudaran" nesigurnošću, lošim upravljanjem i javnim nepovjerenjem, obećavajući smanjenje nepotrebnih troškova, poboljšanje poslovne klime i povećanje minimalne plaće. "Došla sam kako bih ponudila metodu, disciplinu, naporan rad i jasan plan", rekla je.

Fujimori je tijesno pobijedila ljevičarskog zastupnika Roberta Sancheza na jednim od najtješnjih peruanskih izbora u modernoj povijesti. Sanchez je tvrdio da se radilo o izbornoj prevari, za što nije podastro dokaze, obvezavši se da će voditi ljevičarski oporbeni blok u Kongresu. Zastupnici iz Sanchezove stranke napustili su Kongres u utorak, odbijajući poslušati Fujimorijin govor.