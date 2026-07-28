Povratak moćne dinastije: Kći bivšeg predsjednika pobijedila na izborima, optužuju je za prevaru

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PišeHina, 28. srpnja 2026. @ 22:54 komentari
Keiko Fujimori
Keiko Fujimori Foto: AP Photo/Martin Mejia
Fujimori je postala deseta predsjednica Perua od 2016. godine, nakon burnog desetljeća u kojem nijedan vođa nije završio puni petogodišnji mandat.
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