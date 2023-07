Novi šok za Putinovog saveznika: Iznenada umro Lukašenkov ministar (47), sve je obavijeno misterijom

Nakon što je u nerazjašnjenim okolnostima u studenom preminuo bjeloruski ministar vanjskih poslova Vladimir Makei, koji je nestao u dobi od 65 godina i čija smrt nikad nije razjašnjena novi šok u Minsku.



Iznenada je 4. srpnja umro ministar prometa i veza Bjelorusije Aleksej Avramenko u 47. godini života, objavila je agencija Belta. Ni u ovom slučaju uzroci smrti nisu objavljeni.

Belarus transport and communications minister Aleksey Avramenko died suddenly, Belarus media report.



He was 47 years old. The cause of death was not disclosed.



This is a second sudden unexplained death of Lukashenko's officials in a year. In November 2022 Belarus foreign… pic.twitter.com/MpPHdh019p