Nakon paklenih noći i 40 stupnjeva u Kninu, spremite se za razorne oluje i tuču

Prošla noć nije bila ugodna u velikom dijelu zemlje. Na postajama Dubrovnik i Lastovo najniža je temperatura iznosila 30 stupnjeva. I dan je bio vrlo vruć, u 15 sati najtopliji je bio Knin na 40 stupnjeva.

Još uvijek se nalazimo u polju povišenog tlaka zraka koje polako odmiče prema istoku. Malo sjevernije od naših krajeva premješta se hladna fronta.

Po visini nam stiže vlažan i nestabilan zrak. Sutra možemo očekivati promjenu u vidu grmljavinskih nevremena, ponegdje praćenih tučom. Ipak, još će sutra posvuda biti vruće, osvježenje slijedi tek u četvrtak.

Jutro u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz slab vjetar. Na obali pretežno sunčano. Rano ujutro uz obalu bura, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, na jugu Dalmacije i jugozapadnjak. U nizinama najniža temperatura od 18 do 22, u gorju koji stupanj manje. Na moru i dalje toplo, između 23 i 28.

U središnjoj Hrvatskoj popodne naoblačenje uz pljuskove s grmljavinom, mjestimice izraženije. Moguća je i tuča. Zapuhat će sjeverac, krajem dana prolazno jak, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35.

U Slavoniji od sredine dana porast naoblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, ponegdje i tuču. Vjetar umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 32 do 34.

U gorju od sredine dana povećana naoblaka i lokalni pljuskovi. Bit će izraženiji navečer. Na sjevernom Jadranu veći dio dana sunčan, ali prema večeri i ovdje grmljavinski pljuskovi. Moguća je tuča, osobito u unutrašnjosti Istre. Prema kraju dana vjetar će okrenuti na buru u jačanju. Temperatura od 30 u gorju do 36 na obali i otocima.

U Dalmaciji sunčanije, ali i ovdje može biti pljuskova, lokalno izraženijih, osobito u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura do 37.

More za sada posvuda toplo, iako će ga sljedećih dana bura izmiješati. UV indeks visok ili vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U četvrtak na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša i grmljavina. Lokalno i izraženiji pljuskovi. U petak prolazno povećana naoblaka i mjestimični pljuskovi. U subotu sunčano. Vjetar većinom slab i umjeren, sjevernih smjerova. Temperatura zraka zamjetno niža.

Na moru u četvrtak također pljuskovi i grmljavina. Lokalno može biti obilnijih oborina. Od petka ponovno sunčano. Puhat će bura, još u četvrtak mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura niža nego proteklih dana, oko 30.

U kontinentalnom dijelu zemlje već se sutra smanjuje opasnost od toplinskog vala, dok će na obali još uvijek biti na crvenoj razini. Od četvrtka opasnost prolazi.

Nakon dugotrajnog zagrijavanja u atmosferi ima dovoljno energije za razvoj jačih oluja. Budite spremni na jaka grmljavinska nevremena, olujne udare vjetra i tuču, čak i bujične poplave. Ipak, s obzirom na lokalni karakter ovih nepogoda, bit će i područja koja će ih izbjeći.