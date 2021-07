Najmanje 57 ljudi utopilo se u ponedjeljak nakon što im se prevrnulo plovilo blizu libijske obale, što je najnovija u nizu tragedija na Sredozemlju, objavila je Međunarodna organizacija za migracije (OIM).

"Najmanje 57 migranata utopilo se danas u brodolomu blizu Khomsa", precizirao je OIM. Grad Khoms nalazi se oko 120 kilometara daleko od Tripolija, na libijskoj obali.

Po preživjelima koje su na obalu prebacili ribari i obalna straža, "najmanje je dvadeset žena i dvoje djece bilo među onima koji su se utopili", napisala je glasnogovornica OIM-a Safa Msehli na Twitteru koja govori o "još jednoj tragediji.. na toj opasnoj ruti".

‼️ A shipwreck off #libya claims at least 57 lives today after a boat capsized near Khums.



According to survivors brought to shore by fishermen and the coast guard, at least 20 women and two children were among those who drowned. pic.twitter.com/QXqs1Oc7kx