FOTO Europsku zemlju pogodio uragan kakav mlađe generacije ne pamte: Rijetka pojava mogla bi se sve češće ponavljati

Norveška je u šoku nakon najsnažnije oluje koja je pogodila zemlju u više od 30 godina, a zbog koje su neki stanovnici jutros ostali bez struje.

Vjetrovi snage uragana do 180 kilometara na sat jučer su posebno snažno pogodili središnje dijelove zemlje, što je dovelo do poplava i prekida prometa.

👀 This swirl of cloud is #StormIngunn - an intense area of low pressure that's still rapidly deepening



😮 Wind gusts of over 120 mph have been reported in the Faroe Islands with the storm now moving towards Norway pic.twitter.com/TNuo52L7MW