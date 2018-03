Predsjednici stranaka nove demokršćansko-socijaldemokratske koalicije potpisali su u ponedjeljak u Berlinu koalicijski ugovor te istodobno najavili brzo ostvarivanje političkih ciljeva sadržanih u ugovoru.

''Prije gotovo pola godine birači su nam dali zadatak za stvaranje stabilne vlade i put do toga je bio sve samo ne jednostavan“, rekla je aktualna i buduća njemačka kancelarka i predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU) Angela Merkel uoči potpisivanja koalicijskog ugovora, aludirajući na propale pregovore demokršćana sa zelenima i liberalima te na dugotrajne pregovore sa socijaldemokratima koji su uslijedili nakon toga.



Njemačka kancelarka je ukazala na „mukotrpne i dugotrajne“ pregovore koji su se na kraju, kako je rekla, isplatili. Nakon dogovora oko koalicijskog ugovora, koji je postignut u veljači, bio je potreban pozitivan ishod glasovanja članova SPD-a kako bi ugovor mogao stupiti na snagu.



Ona je ukazala na to da se nakon pola godine potrage za stabilnom vladom sada nakupilo mnogo posla.



„Mnogo je posla pred nama. Na gotovo svim područjima moramo brzo zasukati rukave“, rekla je aktualna i buduća njemačka kancelarka uoči potpisivanja koalicijskog ugovora.



Ona je najavila ispunjenje obećanja „blagostanja za sve građane“ .



„Blagostanje mora doprijeti do svih slojeva društva“, rekla je Merkel. Ona je najavila da će zajedno s francuskim partnerom Emmanuelom Macronom isto tako brzo prionuti poslu oko reformi Europske unije.



„Ja ću vrlo brzo zajedno s vicekancelarom i ministrom financija Olafom Scholzom otputovati u Pariz kako bi započeli s razgovorima o reformama“, najavila je njemačka kancelarka.

Jaka socijalna dimenzija koalicijskog ugovora, "koalicija za malog čovjeka"

Vršitelj dužnosti predsjednika Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Olaf Scholz posebice je ukazao na socijalnu dimenziju novog koalicijskog ugovora i najavio borbu za socijalni boljitak u čitavoj Europskoj uniji.



„Jedan od središnjih zadataka nove koalicije bit će i daljnji razvoj Europske unije i pitanje kako se izboriti za više kvalitetnih radnih mjesta u Europi“, rekao je Scholz.



Predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Horst Seehofer, koji će u budućoj vladi obnašati funkciju ministra unutarnjih poslova, istaknuo je kako novi koalicijski ugovor sadrži mnogo elementa koji će pridonijeti boljem socijalnom statusu mnogih građana Njemačke.



„Ovo je koalicija za malog čovjeka. Ne mogu se sjetiti da je neki koalicijski ugovor dosad imao toliku socijalnu dimenziju poput ovog“, rekao je Seehofer.



I on je najavio da će vlada brzo prionuti poslu.



„Mnogo smo vremena izgubili i mislim da građani od nas očekuju da se stvari počnu rješavati“, rekao je Seehofer.



Na sjednici Bundestaga u srijedu Angela Merkel bi trebala biti izabrana za njemačku kancelarku, nakon čega bi trebali prisegnuti i članovi nove vlade. (Hina)