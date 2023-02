Zbog najavljene akcije protivnika pobačaja njemačka ministrica obitelji Lisa Paus želi zakonskim putem omogućiti slobodan pristup savjetovalištima za žene koje planiraju prekid trudnoće, objavljeno je u četvrtak.

"Ženama mora biti omogućen neometani pristup savjetovalištima i klinikama koje obavljaju pobačaje", rekla je njemačka ministrica obitelji Lisa Paus (Zeleni) u razgovoru za medijsku kuću RND.

Ona je najavila zakonske mjere koje bi osigurale slobodan pristup tim ustanovama.

"Bdijenja ispred ovih ustanova prelaze granice i radi se o neprihvatljivim napadima na vrlo osobne odluke žena. Tomu će se njemačka vlada suprotstaviti zakonskim mjerama", rekla je Paus.

Ministrica je objasnila kako njezino ministarstvo u suradnji s ostalim resorima već radi na nacrtu zakona.

Prije toga je i političarka vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Katja Mast zatražila hitne zakonske promjene koje bi onemogućile akcije ometanja ispred savjetovališta i klinika.

"Država ženama nalaže da se prije pobačaja savjetuju. Dakle, država mora jamčiti da te žene bez problema i stigmatiziranja mogu doći do tih savjetovališta", rekla je Mast.

Ona je ustvrdila da je protivnicima pobačaja samo stalo do toga da izvrše pritisak na žene. Protivnici pobačaja pod sloganom "40 days for life" najavili su akcije ispred obiteljskih savjetovališta koje bi trebale trajati do početka travnja.

U Njemačkoj su akcije najavljene u nekoliko gradova, poput Frankfurta, Pforzheima, Münchena i Stuttgarta.

Njemački mediji prije nekoliko su godina izvještavali o tomu kako akcije ispred savjetovališta uglavnom organiziraju useljenici porijeklom iz Hrvatske.

Protestantska i Katolička crkva u Njemačkoj se, prema pisanju medija, distanciraju od akcija pokreta "40 days for life".