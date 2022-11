Njemačka ministrica unutarnjih poslova, također zadužena za sport, prisustvovat će prvoj utakmici Njemačke na Svjetskom prvenstvu 2022. protiv Japana 23. studenoga, najavila je u utorak, nakon dvodnevnog posjeta Kataru.

"Važno je podržati Katar u njegovim ključnim reformama za budućnost. Zato sam odlučila podržati proces i otići tamo na prvu utakmicu Njemačke. Također ćemo podržati reforme u Kataru nakon Svjetskog prvenstva, tako da se svakodnevna stvarnost radnika migranata i stanje ljudskih prava nastavi poboljšavati", rekla je Nancy Faeser za javni kanal ARD.

Ona je otputovala s predsjednikom Njemačkog nogometnog saveza Berndom Neuendorfom u dvodnevni posjet Dohi, tijekom kojeg se sastala s katarskim premijerom i ministrom unutarnjih poslova šeikom Khaledom bin Khalifa Al Thanijem, predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, predstavnicima sindikata i dužnosnicima UN-a.

Tvrdi da je "po prvi put dobila sigurnosna jamstva" za sve gledatelje Svjetskog prvenstva, uključujući LGBT + posjetitelje, u zemlji u kojoj su seksualni odnosi između osoba istog spola kriminalizirani. Homoseksualne osobe mogu završiti u zatvoru, a zakon dopušta i njihovo pogubljenje.

"Svi ljudi, bez obzira odakle dolaze, koga vole i u što vjeruju, trebaju biti sigurni. Svaki navijač trebao bi se osjećati slobodno i kretati se sigurno. Premijer mi je dao ovo sigurnosno jamstvo", rekla je Nancy Faeser.

Prvotno planirana kao pratnja njemačke ministrica u Dohi, povjerenica njemačke vlade za ljudska prava Luise Amtsberg otkazala je svoje putovanje uoči samog polaska.

Britanski LGBTQ+ aktivist Peter Tatchell (70) prosvjedovao je 25. listopada u Dohi ispred Nacionalnog muzeja optuživši katarske vlasti da su ga privele i zadržale, dok su domaćini skorašnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva to demantirali.

Tatchell je više od pola sata stajao ispred Nacionalnog muzeja u Dohi s natpisom na kojem je pisalo "Katar uhićuje, zatvara i podvrgava LGBT osobe terapijama #QatarAntiGay.

