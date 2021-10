Nizozemske vlasti istražuju 33 smrtna slučaja povezana s nabavom "praha za samoubojstvo“ od člana skupine koja zagovara pravo na smrt, objavili su tužitelji u srijedu.

Broj slučajeva otkriven je na saslušanjima uoči suđenja članovima skupine koja se naziva "Kooperativa oporuka“. Očekuje se da će broj rasti, jer je član skupine rekao novinama da je prah kupilo više od stotinu ljudi.

Takozvana 'kooperativa', koja od 2018. promovira 'supstancu X' kao jeftin i bezbolan način umiranja, kriminalna je organizacija koja ilegalno pomaže u samoubojstvima, istaknuli su tužitelji.

Eutanazija je legalna u Nizozemskoj, no pod vrlo strogim pravilima i pod nadzorom liječnika.

Pomaganje u samoubojstvu izvan tog okvira kažnjava se s do tri godine zatvora.

Optužen je 28-godišnji član skupine koji je ilegalno raspačavao supstancu i prao novac, a glasnogovornik tužilaštva Bart Vaessen kazao je kako će osumnjičeni biti optužen za pomaganje u samoubojstvu.

"Istražujemo 33 slučaja u kojima je 'supstanca X' prodana ljudima koji su kasnije umrli. U petnaest slučajeva dokazano je da su umrli zbog korištenja supstance“, rekao je Vaessen.

Osumnjičeni Alex Schot brani se sa slobode. Prošli tjedan uhićeno je još dvoje ljudi, a jedan od njih je 78-godišnji psiholog Wim van Dijk koji je za novine De Volkskrant rekao da je supstancu od njega kupilo "više od stotinu ljudi“.

Psiholog stotini ljudi prodao prah za samoubojstvo: "Nije me briga za posljedice, želim da se društvo probudi"

Van Dijk tada je medijima izjavio kako je dao "prah za kraj" više od stotinu ljudi kojima više nije bilo do života. Naveo je i da želi izazvati raspravu o nizozemskim zakonima o potpomognutom umiranju.

78-godišnji liječnik rekao je da nije zabrinut što bi zbog svojih riječi i postupaka mogao završiti u zatvoru i inzistira na pokretanju rasprave o temi potpomognutog umiranja.

"Svjestan sam posljedica svoje priče. Nije me briga. Želim da se društvo probudi i da društveni nemiri postanu toliki da ih pravosuđe ne može ignorirati. Baš me briga hoće li me uhititi ili strpati u zatvor. Želim da se nešto dogodi", naglasio je van Dijk.

Optužen je i čelnik kooperative Jos van Wijk koji je za nizozemsku emisiju Op1 rekao da je organizacija "uvijek djelovala u skladu sa zakonom“.

Nizozemska je 2002. postala prva država koja je legalizirala eutanaziju, no samo u slučajevima neizdržive fizičke ili mentalne patnje koja se ne može izliječiti te kada pacijent pri zdravom razumu to zatraži nekoliko puta. Procjene donose liječnici, a provjeravaju ih neovisni odbori.