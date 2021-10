Nizozemski psiholog Wim van Dijk smatra da treba potaknuti raspravu o potpomognutom umiranju. Navodi kako ne mari za moguću zatvorsku kaznu.

Nizozemski psiholog Wim van Dijk kazao je novinaru da je dao "prah za kraj" više od stotinu ljudi kojima više nije bilo do života. Navodi i da želi izazvati raspravu o nizozemskim zakonima o potpomognutom umiranju.

78-godišnji liječnik rekao je da nije zabrinut što bi zbog svojih riječi i postupaka mogao završiti u zatvoru i inzistira na pokretanju rasprave o temi potpomognutog umiranja.

"Svjestan sam posljedica svoje priče. Nije me briga. Želim da se društvo probudi i da društveni nemiri postanu toliki da ih pravosuđe ne može ignorirati. Baš me briga hoće li me uhititi ili strpati u zatvor. Želim da se nešto dogodi", kazao je van Dijk.

Prema nizozemskim zakonima, liječnici mogu pomoću ljudima kod umiranja samo kao odgovor na "dobrovoljni i dobro promišljen zahtjev", isključivo u kontekstu "nepodnošljive patnje od koje nema izgleda za poboljšanje ili alternativni lijek".

Nude savjete ljudima koji žele okončati svoj život

Van Dijk je član Coöperatie Laatste Wil ili Udruge Last Will, koja se zalaže za liberalnije zakonodavstvo i nudi savjete ljudima koji žele okončati svoje živote. Provodi se istraga zbog navoda da su ljudi koji su prisustvovali sastancima kupovali smrtonosni prah pod nazivom Agent X.

Van Dijk otkrio je da je ljudima prodavao prah po cijeni od 50 eura. "Ljudima koji žele zadržati kontrolu nad svojim krajem pažljivo sam davao sredstvo kojim u budućnosti mogu okončati život u trenutku po svojem izboru. Ja sam davatelj usluge, a Agent X kupilo je viuše od stotinu ljudi", dodao je.



Pomaganje u samoubojstvu na ovaj način nosi maksimalnu kaznu zatvora tri godine, piše The Guardian. Van Dijk je uhićen i pritvoren na jedan dan prošli mjesec zbog sumnje da je umiješan u zločinačku organizaciju.