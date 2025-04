Oni su pravi majstori u spajanju neradnih dana: ''Treba još više praznika''

Kad su u pitanju blagdani i praznici jedna od najdražih aktivnosti u Hrvatskoj spajanje je neradnih dana s vikendom,a prilika za spajanje ove godine ne nedostaje.

Međutim, ni Njemačka ne zaostaje za Europom u neradnim danima - upravo sada oko i nakon Uskrsa gomila se čitav niz blagdana: u Njemačkoj je neradni dan i Veliki petak - veliki blagdan za protestante, potom Uskrs i Uskršnji ponedjeljak, i Prvi maj je blizu, a zbog njemačkih katolika slavi se i Uzašašće te onda i Tijelovo.

Koliko ima praznika u Njemačkoj?

Na jednostavno pitanje - koliko praznika ima u Njemačkoj nema jednostavnog odgovora, piše Deutsche Welle. Osim federacije, to odlučuju i pokrajine - u katoličkoj Bavarskoj je praznik i Velika Gospa, čak i gradovi - na primjer u Kölnu ionako nema smisla niti pokušati nešto raditi na karnevalski ponedjeljak.

Nijemci nisu iznimka u umijeću spajanja neradnih dana: Uzašašće je ove godine u četvrtak, 29. svibnja tako da poslovni partneri u inozemstvu uglavnom mogu prekrižiti i petak nakon toga kako bi tu dogovorili nekakav posao.

Ima to svoju cijenu, naime, prema procjeni Instituta njemačkog gospodarstva (IW) iz Kölna svaki neradni dan u ovoj zemlji je i do 8,6 milijarde eura manji BDP ove zemlje. Ukinuti barem neki od tih silnih blagdana bi također bila značajna pomoć za njemački državni proračun, misli Christoph Schöder iz tog Instituta.

Osjetilo bi se to u mnogim sektorima, a zbog prirode posla osobito u građevini jer kod nekih zahvata uopće nema niti smisla početi ako se približava blagdan. Zna to dobro Thomas Reimann koji vodi građevinsku tvrtku s 88 zaposlenih - ali se usprkos tome protivi ukidanju blagdana. "Naravno da je točno kako bi nam produktivnost narasla ako bi ukinuli neki slobodan dan. Ali je veoma upitno, bi li se to doista pozitivno odrazilo ili bi li tako smanjio motivaciju mojih radnika." A i prilično je siguran da bi se njegovi suradnici onda jednostavno javili na bolovanje.

"Ljudi trebaju odmor"

Slično misli i Lutz Weiler koji je također u građevinskom sektoru gdje se bavi asfaltiranjem cesta. Posao mu i sad ide dobro, ali ne vjeruje kako bi bez nekog blagdana bilo još i bolje. "Ovo je naporan posao i ljudi trebaju odmor", misli Weiler, a osim toga su tu i sindikati: "Oni bi izvojevali taj dan nazad, bilo novcem, bilo kraćim radnim vremenom."

Redoviti godišnji odmor smanjuje rizik od rane smrti!

Michael Rudolf iz Udruge sindikata pokrajina Hessen i Tirinške misli kako bi trebalo uvesti čak i još jedan dodatni neradni dan. Radni ljudi u Njemačkoj trebaju više dana za predah pa uopće ne razumije rasprave o cijeni blagdana: "To ljuti ljude koji su zaposleni. Zato smo jasno protiv pooštrenja radnog vremena ili ukidanja blagdana."

S duge strane, baš zbog šarolikosti u blagdanima među njemačkim pokrajinama može se dobro vidjeti što donosi kad nekog blagdana nema. Na primjer, u gradu-pokrajini Berlinu i u Hessenu se nisu mogli odlučiti, hoće li udovoljiti protestantima koji posljednjeg dana listopada obilježavaju Dan reformacije ili katolicima koji pak prvog dana studenog slave Svi svete. Solomunsko rješenje je bilo - tamo nije blagdan niti jedno, niti drugo.

Tatjana Steinbrenner iz Trgovačke udruge Hessena kaže kako trgovci u toj pokrajini imaju prilično koristi od tih radnih dana: "Prije svega je studeni važan za nas jer tada dolaze ljudi iz susjednih saveznih pokrajina kupovati kod nas."

Krivo viđenje problema?

Marcus Michel, vlasnik tvrtke za proizvodnju medicinske opreme također u pokrajini Hessen, misli da je čitava rasprava o previše ili premalo blagdana potpuno krivo viđenje pravog problema: "Ono što mislim da je pravi put povećati državni dohodak jest svim ljudima dati osjećaj sigurnosti, jasnu strukturu na kojoj se može planirati budućnost. To je isto i za poslodavce i za posloprimce: ako radnik ima osjećaj da je tu siguran i motiviran je za posao, onda i voli raditi."

Sve u svemu, čak i prema anketama se većina tvrtki u Njemačkoj protivi ukidanju nekog blagdana, kod zaposlenih je slično: dvije trećine ih želi i dalje obilježavati baš sve blagdane i neradne dane u Njemačkoj, njihovoj pokrajini ili gradu. Jedina skupina upitanih koja je većinom za ukidanje nekih od blagdana njemački su umirovljenici.