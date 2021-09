Ostaci uragana Ida, koji je izazvao kaos na sjeveroistoku SAD-a, u četvrtak su u New Yorku donijeli jake kiše i bujične poplave u kojima je poginulo najmanje sedmero ljudi, otkazane su stotine letova i proglašeno izvanredno stanje. Društvenim mrežama širi se videosnimka iz New Yorka na kojoj je muškarac poplavu iskoristio za dobro raspoloženje.

Najmanje 14 ljudi poginulo je u naletu uragana Ida, a rekordno velike količine kiše i poplave pogodile su New York i New Jersey. Na pogođenom području u četvrtak je proglašeno izvanredno stanje, piše NBC News.

No, društvenim mrežama širi se videosnimka iz New Yorka koja prikazuje poplavu u potpuno drugom kontekstu. Naime, na snimci čovjek pluta na luftmadracu po poplavnim vodama i puši nargilu.

"Dok New York trpi katastrofalne poplave povezane uz uragane, ima i onih koji su lebdjeli niz ulicu i kišu uz pušenje bonga", napisao je autor tvita.

As #NewYork suffers catastrophic hurricane related floods, here's a geezer in NYC last night floating down and alleyway in the rain and floods, smoking a bong. 😁😎 #BossinIt pic.twitter.com/Qh050tLkxO