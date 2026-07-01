Kaos nakon toplinskog vala: Olujno nevrijeme pogodilo europske zemlje, ima mrtvih

Dvije su osobe poginule nakon oluja koje su ovog tjedna pogodile Austriju i Rumunjsku.

Te su dvije zemlje posljednjih dana zahvatile obilne kiše i snažan vjetar, nakon toplinskog vala koji je pogodio velik dio Europe, donio ekstremne temperature i dodatno opteretio hitne službe.

Bukurešt je tijekom noći bio posebno teško pogođen, a poplave su oštetile zgrade i vozila diljem glavnog grada.

Jedna osoba je poginula nakon što ju je pogodilo srušeno stablo u Găneasi, naselju zapadno od Bukurešta. Snažna tuča i kišne oluje pogodile su i Austriju, gdje su u Tirolu izazvale klizišta. Jedan muškarac također je poginuo u utorak nakon što ga je u Gornjoj Austriji pogodila grana koja se odlomila i pala.

U dijelovima Francuske, Španjolske i Njemačke temperature su prošlog tjedna premašile 40 stupnjeva, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo najtopliji lipanjski dan u povijesti. Vrućina se tijekom vikenda postupno premještala prema istoku, prema Austriji, Poljskoj i Rumunjskoj, javlja Euronews.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, rekao je da je više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva zabilježenih u Europi između 21. i 28. lipnja povezano s visokim temperaturama.

"Toplinski stres često se naziva 'tihim ubojicom', a europski domovi, radna mjesta i škole nisu građeni za ovakve temperature", napisao je na društvenim mrežama.