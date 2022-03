Bolni prizori stižu iz Mariupolja, nakon ruske invazije na grad. Neutješni otac i majka jurili su u bolnicu s ozlijeđenim jednoipolgodišnjim djetetom u naručju. Dijete su pogodili gelerom u glavu.

Objavljena je snimka na kojoj se vidi kako roditelji trče bolnicom s djetetom omotanim u deku nakon što je ranjeno u ruskoj invaziji u Mariupolju. Liječnici su mu stavili masku s kisikom i masirali prsa jer se činilo da mu je srce stalo. Nisu ga uspjeli spasiti.

Shvrani liječnik viđen je kako sjedi zamišljeno na podu nakon mučnog prizora. Nakon te grozne vijesti, majka je kroz plač neutješno vikala ''zašto, zašto, zašto?!''. Naslonila je glavu na beživotno tijelo svog djeteta, nakon čega ju je dečko primio u naručje. Plakala mu je na ramenu, prenosi Sky news.

18-months old baby was shot dead in Mariupol. No words. Only tears. How many more kids we have to have killed to receive #NoFlyZoneOverUkraine or other facilities to do it on our own? pic.twitter.com/CGZgjICvdj