Susjedi među prvima uveli ovu mjeru: Može li se isto dogoditi i u Hrvatskoj?

Dva dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno za žene koje za to imaju zdravstvenu potrebu. Nova je mjera koju je izglasala Skupština Crne Gore.

"Povijesni iskorak male Crne Gore. To je jedna tema o kojoj se govori u Europskom parlamentu i generalno u zemljama EU i tako sam ponosna što ćemo biti među prvim zemljama koje implementiraju ovo zakonsko rješenje", rekao je Jevrosima Pejović, zastupnica u Skupštini Crne Gore.

Plaćeni dopust namijenjen je ženama koje imaju bolne menstruacije zbog ranije dijagnosticiranih ginekoloških bolesti. Prijedlog je to koji bi, čini se, podržale i brojne Hrvatice

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"Ako žene imaju mogućnost imati dva slobodna odnosno dva plaćena dana zbog zdravstvenih problema, u najmanju ruku mogu reći da je to lijepo", rekla je Vesna iz Zagreba.

"Dobiješ ili ne dobiješ. Zato bi svakoj ženi u te dane trebalo dati slobodno, jer svaka to drukčije podnosi – neka je darežljiva, neka mirna, a neka agresivna. Mi prije nismo imale ni uloške, a danas je sve u higijeni", rekla je Ruža iz Zagreba.

Menstrualni dopust - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Je li takav Zakon moguće uvesti i u Hrvatskoj?

"Dovoljno je to regulirati propisom, ne smije biti diskriminatorno, ne smije biti protivno zakonskim načelima, ali ako vladajuća garnitura to želi uvesti u Hrvatskoj, apsolutno je to moguće", rekla je Dijana Kladar, stručnjakinja za radno pravo.

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje pojašnjavaju da je odluka o bolovanju u nadležnosti izabranog liječnika. Ako procijeni da žena zbog izrazito bolnih menstrualnih tegoba nije sposobna za rad, može joj otvoriti bolovanje.

"Ta šifra postoji u međunarodnoj klasifikaciji bolesti, pod tom šifrom se može otvoriti bolovanje. Siguran sam da u Hrvatskoj postoji situacija da su žene zbog toga bile na bolovanju, a da to nismo dali u javnost", rekao je Nenad Korkut, glasnogovornik HZZO-a.

Menstrualni dopust - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Otvara se i pitanje kakav bi učinak ovakav zakon imao na položaj žena na tržištu rada. Gdje je granica između zaštite zdravlja žena i interesa poslodavaca?

"Onda nećemo biti dostupni 24 dana godišnje, to je skoro pa još jedan godišnji godišnje. S jedne strane da, imamo prava, ali što će ta prava polučiti u praksi to je upitno. To je isto kao pitanje hoće li poslodavci zapošljavati žene jer mogu ostati trudne", rekla je Dijana Kladar, stručnjakinja za radno pravo.

Menstrualni dopust - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Crna Gora pridružila se tako malom broju europskih zemalja koje su zakonski uredile menstrualni dopust kao mjeru zaštite zdravlja žena na radnom mjestu.