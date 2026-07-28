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Susjedi među prvima uveli ovu mjeru: Može li se isto dogoditi i u Hrvatskoj?

PišeDNEVNIK.hr, Elvira Gašparović, 28. srpnja 2026. @ 23:52 komentari
Menstrualni dopust - 1
Menstrualni dopust - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Žene u Crnoj Gori dobile su pravo na menstrualni dopust.
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