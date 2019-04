Četiri njemačka alpinista poginula su u lavini prelazeći na skijama planinski prijevoj u švicarskim Alpama, priopćila je u nedjelju policija kantona Valais.

Alpinisti su se nalazi na prijevoju Gruenhornluecke, u blizini vrha Jungfrau, kada se na njih dan ranije sručila lavina.

Gorsku službu spašavanja je pozvao vlasnik planinarskog doma nakon što se alpinisti nisu u predviđeno vrijeme spustili s planine.

Potražni helikopter je zabilježio nekoliko lavina koje su se obrušile na to područje, no loše vrijeme je odgodilo potragu do subote.

Tijela alpinista su pronađena na visini od 3110 metara. (Hina)