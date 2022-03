Sve je više ljudi koji se protive ruskoj invaziji na Ukrajinu. Neki svoje stavove izlažu na vrlo neuobičajene načine...

Nepoznati počinitelj je na zid Kremlja bacio molotovljev koktel. Sudeći po strogim ruskim zakonima, crno mu se piše ako ga identificiraju.

⚡️In the center of #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail at the #Kremlin wall. pic.twitter.com/SGZWKmMhsr