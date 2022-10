U noći s utorka na srijedu građani diljem Rusije zabrinuli su se kad se iznad nekoliko gradova pojavila neobična svjetlost.

Fotografije i snimke neobične svjetlosti šire se društvenim mrežama, a korisnici pretpostavljaju da se radi o Peresvetu, najmodernijem ruskom laserskom sustavu koji može uništiti sve satelitske sustave oko Zemljine orbite do 1500 kilometara.

Belogrod, Russia tonight. What are these columns of light? Peresvet used in a CUAV role? pic.twitter.com/A7HQueEfw9 — Eidetic Eye (@eideticeye) October 4, 2022

Svjetlost se mogla vidjeti u Belgorodu, Moskvi, Omsku te Murmansku, a zasad još nije poznato o čemu se radi, a neki korisnici društenih mreža ističu da trenutne pozicije Peresveta po Rusiji ne odgovaraju lokacijama na kojima je svjetlost snimljena.

🛰️According to the publication The Space Review, as of 2020, "Peresvet" are available at the bases of the following military formations:



They don't correlate with the lights positions...



14th Missile Division (Yoshkar-Ola)

35th Missile Division (BUT Siberian of Altai Krai) pic.twitter.com/zdRCmo1yhQ — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) October 4, 2022

Inače, svjetlost na fotografijama podsjeća i na meteorološki fenomen "sunčev stup" ili "svjetlosni stup" koji se pojavljuje u posebnim uvjetima kad je Sunce nisko nad obzorom te se svjetlost odbija od kristalića koji se formiraju u atmosferi zbog niske temperature. Ovaj fenomen može se vidjeti i u Kanadi.

Ran out last night just outside of @FortWhyteAlive hoping to catch the northern lights but instead learned about Light Pillars. Still pretty cool! #Lightpillars #Winnipeg #winter pic.twitter.com/yUuQ5lN2uv — Amanda Tétrault (@Amyrose484) December 30, 2018