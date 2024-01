Dio Zapada privremeno prestaje financirati UN-ovu agenciju za pomoć u Gazi, zaposlenici im umiješani u napad na Izrael?

Izrael je u subotu rekao da više u pojasu Gaze ne želi agenciju UN-a za izbjeglice (UNRWA) koja je nadležna za humanitarnu pomoć tamošnjem stanovništvu, ali se nalazi u središtu skandala o mogućoj ulozi nekih njezinih zaposlenika u napadu na jug Izraela 7. listopada.

UNRWA je u petak priopćila da je otvorila istragu protiv nekoliko zaposlenika osumnjičenih za umiješanost u napade Hamasa na Izrael 7. listopada te da je prekinula veze s tim zaposlenicima.

"Izraelske vlasti dostavile su UNRWA-i informacije o navodnoj umiješanosti nekoliko zaposlenika UNRWA-e u užasne napade na Izrael 7. listopada", rekao je Philippe Lazzarini, glavni povjerenik UNRWA-e.

"Kako bih zaštitio sposobnost agencije da isporuči humanitarnu pomoć, donio sam odluku da odmah raskinem ugovore s tim zaposlenicima i pokrenem istragu kako bih bez odlaganja utvrdio istinu", dodao je.

Lazzarini nije otkrio broj zaposlenika koji su navodno bili umiješani u napade, ni prirodu njihove navodne umiješanosti. SAD govori da se radi o njih 12.

Pročitajte i ovo Aktualne teme Plenković otkrio što očekuje od Turudića, a nije moglo ni bez Milanovića: ''On je birao iz šešira...''

Italija, Kanada i Australija priključile su se Sjedinjenim Državama koje su u petak najavile da privremeno obustavljaju svaku dodatnu pomoć agenciji.

U subotu su im se najavama o suspenziji financiranja pridružile Britanija i Finska.

"Irska ne planira obustaviti financiranje UNRWA-inog vitalnog rada u Gazi", rekao je potpredsjednik irske vlade Micheál Martin.

Dodao je da ima puno povjerenje u odluku glavog povjerenika UNRWA-e, Philippea Lazzarinija, da suspendira osoblje osumnjičeno za sudjelovanje "u gnjusnim napadima 7. listopada" te da temeljno istraži i "pokaže nultu toleranciju prema teroru".

Full confidence in @UNLazzarini's decision to immediately suspend @UNRWA staff suspected of participation in the heinous attacks of October 7, to investigate thoroughly and show zero tolerance on terror.



🇮🇪 has no plans to suspend funding for UNRWA’s vital Gaza work. (1/2)