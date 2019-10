U napadu nožem u trgovačkom centru The Arndale u Manchesteru u Velikoj Britaniji nekoliko je osoba ozlijeđeno.

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u napadu nožem u trgovačkom centru The Arndale u Manchesteru u Velikoj Britaniji. Napad je potvrdila policija, a trgovački je centar evakuiran.

Hitna pomoć u tom gradu kazala je da su zaprimili četiri osobe ozlijeđene u napadu, piše BBC.

Policija je elektrošokerom savladala napadača. ''Muškarac u 40-im godinama je uhićen zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo. Odveden je u pritvor gdje će biti ispitan'', kazali su iz policije.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3