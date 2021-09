Ministar prometa Grant Shapps pozvao je u nedjelju Britance da se ponašaju normalno pri kupnji benzina, poručio im da ima goriva i da se vlada uključila kako bi ublažila nedostatak vozača koji ga dovoze na benzinske postaje.

Velika Britanija suočava se s problemom odlaska velikog broja vozača iz istočne Europe koji ne žele raditi zbog kompliciranih uvjeta rada koji su rezultat pandemije, ali i izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Zato su mnoge benzinske postaje morale zatvoriti svoja vrata, a na otvorenim benzinskim postajama nastale su velike gužve jer su vozači u strahu od nestašice goriva.

Proteklih dana stvarali su se dugi redovi vozila na benzinskim postajama. Neki su satima čak čekali da tankiraju svoj automobil nakon što su naftne tvrtke obavijestile da nedostatak vozača uzrokuje prometne poteškoće od rafinerija do benzinskih postaja pa su neki operatori ograničili tankiranje, a drugi zatvorili benzinske postaje.

"Goriva ima u izobilju, nema nestašice goriva u zemlji", rekao je Shapps za SkyNews.

"Dakle, najvažnije je zapravo da se ljudi nastave ponašati kao inače i tankiraju svoje automobile kad bi i inače to radili, tada nećete imati redove niti će biti nestašice na pumpi."

Vlada je u nedjelju najavila plan za izdavanje privremenih viza za 5000 stranih vozača kamiona.

No, poslovni čelnici upozorili su da je to kratkoročno rješenje koje neće riješiti akutni nedostatak radne snage koji prijeti velikim smetnjama isporuke goriva, ali i maloprodaji uoči Božića.

Shapps je paniku zbog goriva nazvao "proizvedenom situacijom" i za to okrivio udruženje prijevoznika.

Londonski gradonačelnik rekao je da se trebaju uvesti i dodatne promjene da bi se mogao riješiti problem nedostatka radne snage i u drugim sektorima.

"Bitno je da vlada sada učini sve što može kako bi osigurala da svi sektori, od ugostiteljstva, graditeljstva do kulture, mogu zaposliti osoblje koje im je potrebno da stanu na noge i pomognu gospodarskom oporavku zemlje", rekao je Sadiq Khan, piše SkyNews.

Pojedine benzinske postaje bilježe povećanje potražnje goriva i za čak 500 posto. "Jedan od njih spomenuo mi je da su jučer imali 500% povećanje potražnje u odnosu na prije tjedan dana, što je prilično izvanredno", rekao je Brian Madderson, predsjednik Udruge trgovaca naftnim derivatima. Objasnio je i da vladine mjere nisu kratkoročne.

"Njihove prednosti mogli bismo vidjeti kasnije u jesen kada vozači naiđu i počnu raditi, ali u kratkom roku ova panična kupovina izazvala je zaista ozbiljne probleme."

Lanac benzinskih postaja "BP" očitovao se o nedostatnim zalihama goriva. "Imamo problema s opskrbom gorivom na nekim od naših maloprodajnih mjesta u Velikoj Britaniji. To je uzrokovano kašnjenjima u našem lancu opskrbe zbog nedostatka kvalificiranih vozača - ovo utječe na industrije diljem Velike Britanije."

