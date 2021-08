Veliki požar izbio je u nedjelju poslijepodne na neboderu u predgrađu Milana u Italiji, a zasad nema dojava o žrtvama.

Iz talijanskog Milana stižu snimke zastražujućeg požara. Golema vatrena stihija u poslijepodnevnim je satima zahvatila stambenu zgradu i u kratkom vremenu je gotovo cijelu uništila. Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca i hitne pomoći, koji su evakuirali desetke stanara.

Nije poznato je li netko ostao u zgradi. Zasad nema informacija ni o ozlijeđenima. U zgradi na 15 katova živjelo je oko 70 obitelji.

<

Maxi #incendio a #Milano sta devastando un palazzo in Via Antonini. Spero non ci siano coinvolti. Un grazie ai @emergenzavvf che stanno intervenendo rischiando la loro incolumità. pic.twitter.com/Y505jyDII5