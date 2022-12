Nazire se kraj najnovije krize na Kosovu. Sud u Prištini odlučio je prebaciti bivšeg kosovskog policajca u kućni pritvor, čime je otklonjen glavni razlog barikada koje su na sjeveru Kosova podignute prije 19 dana. Predsjednik Srbije trebao bi stići na jug zemlje, gdje će razgovarati s kosovskim Srbima. Tražit će da uklone barikade.

Barikade, prijetnje, podizanje vojske na najviši stupanj pripravnosti. Situacija na sjeveru Kosova posljednjih je dana na rubu eskalacije. Barem naizgled.

"To je jedna igra u kojoj i jedni i drugi gledaju kako da bolje evaluiraju ono za šta se bore, gledajući čitavo vrijeme predstavnike SAD-a koji sudjeluju u tom meču", smatra politički analitičar Slobodan Stupar koji dodaje da je riječ o predstavi u kojoj ne vidi realnu opasnost od eskalacije, podsjećajući da se tamo nalazi dobar dio južnog krila NATO-a.

I doista. Nakon 19 dana drame, iz Prištine stiže vijest da je pritvorenom bivšem kosovskom policajcu odobren kućni pritvor.

"Možda i najljepši dan za našu obitelj je to što su nam rekli. Javljeno je od strane odvjetnika da je otac dobio kućni pritvor. Ne znamo kada će on doći, za daljnju proceduru nije nam javljeno, ne znamo kakvi su postupci i kakva je procedura oko transporta u kućni pritvor", rekao je Predrag Pantić, sin pritvorenog Dejana Pantića. Time je uklonjen glavni razlog podizanju barikada od strane kosovskih Srba.

Točan datum nastavka pregovora nije poznat

"To je velika pobjeda, prije svega srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer to pokazuje da Dejan Pantić nije kriv, da to što je bio optužen za nekakav terorizam jest bio izraz političkog obračuna Albina Kurtija sa Srbima na Kosovu i Metohiji", mišljenja je Petar Petković, direktor ureda za KiM.

Kurti je, dakle, prvi pružio ruku, a Vučić je morao uzvratiti. Iako je, kako Petković kaže ''pobjeda'' - zapravo polovična, jer prebacivanje bivšeg policajca u kućni pritvor ne znači da je oslobođen optužbi za terorizam. Predsjednik Srbije pozvao je kosovske Srbe na povlačenje. Večeras će se s njima sastati na jugu zemlje, na administrativnoj granici.

Čini se da je pitanje trenutka kada će barikade biti uklonjene, a granice otvorene.

"Konačan cilj svega ovoga jest zauzimanje pozicija za nastavak pregovora Kurtija i Vučića“, poručio je Stupar.

Točan datum nastavka pregovora, zasad nije poznat.

