U njemačkom gradu Münsteru poginulo je nekoliko ljudi nakon što se u skupinu pješaka zabio kombi.

Njemački Der Spiegl prenosi da je, osim nekoliko preminulih, nakon naleta kombija tridesetak ljudi i ozlijeđeno. Dodaje da bi moglo biti riječ o napadu.

Napad se dogodio ispred popularne gostionice Kipekerl gdje se nalazilo mnogo ljudi, prenosi Deutsche Welle. Policija događaj tretira kao napad, a vozač kombija počinio je samoubojstvo, prenosi isti portal.

Policija trenutno helikopterima pretražuje okolicu tražeći eksploziv. Preko Twittera se poziva građane da izbjegavaju stari grad gdje se dogodio napad.

Just in --- Update --- #Breaking news --- #Münster, Germany terror attack

- truck crashes into sitting crowd at 4 PM

- police confirm this was deliberate

- at least 3 dead

- at least 30 people injured

- attacker dead

- police ask to not go to #Kiepenkerl pic.twitter.com/QC2LX53khS