Nakon stoljetne suše Somaliju pogodile strašne poplave: "Ljudi su pobjegli zbog islamista, sada opet moraju bježati"

Oko 1,6 milijuna ljudi u Somaliji moglo bi biti pogođeno jakim sezonskim kišama, koje su pogoršane kombiniranim utjecajem dvaju klimatskih fenomena, El Niña i dipola Indijskog oceana, priopćio je Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) u četvrtak navečer.

U poplavama nakon jakih kiša koje su počele početkom listopada već je poginulo najmanje 29 ljudi. Više od 300.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u Somaliji, a gradovi i sela na sjeveru Kenije potopljeni su.

Kampovi za ljude raseljene zbog islamističke pobune i najveće suše u četiri desetljeća također su poplavljeni, zbog čega su ljudi bježali već drugi put, kažu humanitarne skupine.

