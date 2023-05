Ukrajinske snage granatirale su u ponedjeljak nekoliko pograničnih naselja u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod samo nekoliko dana nakon što su pobunjeničke grupe protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina nakratko zauzele tamošnji teritorij.

Lokalni guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da su dva industrijska objekta u pograničnom gradu Šebekino granatirana i da su četiri zaposlenika ranjena, dok je nekoliko naselja ostalo bez struje, piše CNN.

Guverner je naredio da se oko 300 djece evakuira iz Šebekina i pograničnog okruga Grajvoron i pošalje u ljetne kampove daleko od prve linije.

Smoke in Shebekino, Belgorod region.



According to the available information, local residents are not against joining Kharkiv region, and they want the Armed Forces to protect the local population from the arbitrariness of the Putin regime. pic.twitter.com/U37DYkAJir