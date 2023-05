Slobodna ruska legija, diverzantska skupina koja se bori na strani Ukrajinaca, preuzela je odgovornost za napad na ruski teritorij.

Guverner regije Belgorod u Rusiji ustvrdio je u ponedjeljak da je "diverzantska skupina" ukrajinske vojske ušla na ruski teritorij u okrugu Graivoron, koji graniči s Ukrajinom.

Vjačeslav Gladkov u izjavi za Telegram rekao je da ruska vojska i sigurnosne snage poduzimaju mjere kako bi odbile upad, prenio je Sky News, koji nije mogao potvrditi to izvješće.

Ranije je Telegram kanal Baza, koji je povezan s ruskim sigurnosnim službama, objavio snimku na kojoj se očito vidi kako ukrajinski tenk napada rusku graničnu postaju. Reuters nije odmah mogao verificirati te navode.

Odgovornost za napad u međuvremenu je preuzela ruska partizanska skupina Slobodna ruska legija, koja se na strani Ukrajinaca bori protiv Vladimira Putina. U videu objavljenom na Twitteru obratili su se prvenstveno svojim sunarodnjacima.

"Mi smo Rusi kao i vi. Mi smo ljudi kao i vi. Želimo da naša djeca rastu u miru i budu slobodni ljudi, da mogu putovati, učiti i biti sretni u slobodnoj zemlji. Ali tome nema mjesta u današnjoj Putinovoj Rusiji, truloj od korupcije, laži, cenzure, ograničenja sloboda, represije", poručili su partizani.

Istaknuli su niz problema koji potresaju zemlju, od pritvaranja tinejdžera i odvajanje djece od roditelja do toga da se ne obnavljaju ceste, ali se gradi željeznica do rezidencije političara.

"Vrijeme je da se stane na kraj diktaturi Kremlja. Hvala svima koji nas podržavaju. Svima koji nam šalju donacije. Vaša je podrška ono što nas svaki dan podsjeća na naš konačni cilj na Crvenom trgu u Moskvi. Budite hrabri i ne bojte se jer mi se vraćamo kući. Rusija će biti slobodna!"

Ukrajinska vojna obavještajna služba objavila je da oružanu operaciju u ruskoj regiji Belgorod u ponedjeljak vode "oporbeno nastrojeni ruski građani" iz dviju paravojnih skupina. Glasnogovornik vojne obavještajne službe Andrij Jusov rekao je da su za upad odgovorni Legija slobode Rusije i Ruski dobrovoljački korpus.

"Mislim da svi možemo samo pozdraviti odlučne akcije oporbeno nastrojenih ruskih građana, koji su spremni na oružanu borbu protiv kriminalnog režima Vladimira Putina." Jusov je rekao da će operacija u Belgorodu stvoriti "sigurnosnu zonu" za zaštitu Ukrajinaca od prekograničnih napada Rusije.

Prema pisanju, Visegrad 24, borbe za grad Graivoron još su u tijeku, a zauzeta su tri druga grada - Kozinka, Glotove i Gora-Podil.

BREAKING: The Free Russia Legion, made up of Russians fighting on the side of the Ukrainian Army, has crossed into Russia in the Belgorod region and has taken control of three settlements Kozinka, Glotove, Gora-Podil Heavy fighting is taking place for control of Greyvoron. pic.twitter.com/Na5RaeOysk

Ovo nije prvi napad diverzantske grupe. Današnji napad na Belgorod podsjeća na one od prije nekoliko mjeseci. Estonski novinar koji prati stanje u Ukrajini ovako ga je opisao:

"Napad je znatno drskiji, ovaj put se koristi veći broj borbenih vozila, uz puno jaču topničku i minobacačku potporu. Također se dogodio usred bijela dana, a snimke dronom odmah se objavljuju na internetu kako bi se postigao maksimalan psihološki učinak."

While the situation is still developing, the incursion into the Belgorod territory today reminds me of the raids a few months back, but with several major differences.



The attack is much more brazen, a larger number of combat vehicles are being used this time, with much heavier…