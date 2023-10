VIDEO Užas u Meksiku: Urušio se krov crkve tijekom mise, traga se za preživjelima

"Potvrđeno je da je sedmero ljudi mrtvo, a desetero ozlijeđenih je spašeno", rekao je glasnogovornik službe državne sigurnosti, naznačujući da je u tijeku potraga za preživjelima.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju trenutak kada se crkveni krov urušio i oblake sivog dima koji su se digli u zrak, nakon čega je uslijedilo rušenje vanjskih zidova.

Civilna zaštita države Tamaulipas koja graniči s Teksasom, objavila je fotografije ostataka crkve.

#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG