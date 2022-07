Najmanje petero ljudi poginulo je u lavini u Dolomitima, objavio je u nedjelju centar za spašavanje regije Veneto.

Još osmero ljudi ozlijeđeno je nakon kolapsa ledenjaka na planini Marmolada na sjeveru Italije, a pet helikoptera i nekoliko spasilački ekipa sa psima u potrazi je za drugim ljudima pod snijegom. Njemačka agencija dpa piše kako bi ih trebalo biti osamnaest.

Jedna teško ozlijeđena osoba odvedena je u bolnicu u Trevisu. Nesreća se dogodila kad se odlomio velik komad ledenjaka i pogodio penjačku rutu na kojoj je bilo ljudi.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP