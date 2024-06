UŽIVO Totalni kaos u afričkoj zemlji: Policija pucala na prosvjednike, mrtvi leže po ulicama

Kenijska policija u utorak je pucala na prosvjednike koji su pokušali upasti u zakonodavnu skupštinu, pri čemu je najmanje pet prosvjednika ubijeno, a više od 200 ranjeno. Tijekom napada prosvjednika koji su zapalili dio zgrade zastupnici su usvajali zakon o povećanju poreza.

U kaotičnim scenama policija je počela pucati po prosvjednicima nakon što ih nisu uspjeli rastjerati suzavcem i vodenim topovima. Osim glavnog grada Nairobija, prosvjedi su se raširili i u nekoliko drugih gradova i regija.

🇰🇪 Kenyan protesters set fire to administrative buildings

Earlier it was reported that protesters broke into the parliament building in Nairobi.#kenya #unrest #protests pic.twitter.com/wKeY2xYGg0